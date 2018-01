Lichaam verdwenen blinde man uit Weesp gevonden in water

Hij is gevonden in het water ter hoogte van het Aquamarin in de Noord-Hollandse plaats. De blinde Van Alphen verdween nadat hij in de nacht van 1 op 2 december een café in zijn woonplaats verliet. Met zijn geleidestok liep hij alleen richting huis.

Om 2.38 werd hij nog vastgelegd op beveiligingscamera's, maar sindsdien had niemand meer iets van hem vernomen. Er was al eerder tevergeefs naar hem gezocht. Van Alphen had geen telefoon bij zich, wat de zoektocht moeilijker maakte.

Nader onderzoek moet duidelijk maken hoe de man te water is geraakt.