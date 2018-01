Olietanker vastgelopen op Rijn bij Pannerden

In de loop van de middag wordt gekeken of het schip achterwaarts met behulp van een sleepboot kan worden losgetrokken, aldus een woordvoerster van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden. Rijkswaterstaat en diverse hulpdiensten beraden zich over uitvoering van het bergingsplan.

De kans op een breuk wordt klein geacht, maar voor alle zekerheid is een blusvaartuig van de brandweer uit Nijmegen aanwezig en zijn voorzorgsmaatregelen getroffen voor de oliebestrijding. Het overpompen van de olie is gezien de ligging van de tanker niet mogelijk. Er is geen sprake van lekkage.

Het schip liep op de krib na een uitwijkmanoeuvre voor een ander schip. Dat gebeurde nabij een steenfabriek, bij de kruising van de Rijn met de Waal en het Pannerdensch Kanaal.

Schroot

Op de Westerschelde ter hoogte van Hansweert strandde zaterdag eveneens een binnenvaartschip, geladen met schroot. Alle bemanningsleden zijn veilig en ongedeerd van boord, aldus Veiligheidsregio Zeeland.

Het schip is volledig uit het water en ligt stabiel op de oever. Enkele sleepboten en bergingsvaartuigen zijn gealarmeerd. Naar verwachting kan rond 17.00 uur bij hoog water het schip worden geborgen.

Het scheepvaartverkeer moet de strandingslocatie met aangepaste snelheid passeren. Publiek wordt op een veilige afstand gehouden.

Hoogwater

Het hoogwater in de Duitse rivieren Rijn, Moezel en Donau blijft dit hele weekend kritiek. Het waterpeil in de Rijn stijgt sneller dan verwacht en er wordt in de loop van zaterdag bij Keulen een beperking voor de scheepvaart ingesteld.

Rond 10.00 uur lag het waterpeil in de Domstad op bijna 8 meter, in de avond zal dat zijn gestegen tot het kritieke punt van 8,5 meter. Maandag bereikt de Rijn het hoogste punt van 9 meter.

In Düsseldorf staan 40.000 zandzakken klaar. Vrijdag werd in de oude haven een wal opgeworpen om te voorkomen dat water van de Rijn de oude binnenstad binnenstroomt. In de Keulse wijk Porz-Zündorf is een wal gemaakt om de bewoners te beschermen tegen het water. In Bonn zijn de dijken onderworpen aan een grondige inspectie.

Er zijn nog geen grote overstromingen gemeld in Duitsland.