Acht arrestaties bij demonstratie Iraanse ambassade in Den Haag

De arrestanten klommen over het hek van het gebouw. Op het terrein van de ambassade stichtten ze brand.

De betogers worden onder meer verdacht van openlijke geweldpleging, brandstichting, opruiing en verstoring van de openbare orde, zei een woordvoerster van de politie. De mensen zitten nog vast en moeten nog worden verhoord.

Bij de ambassade is de afgelopen dagen al eerder gedemonstreerd door tientallen Iraniërs. Ze willen zich solidair verklaren met de demonstraties in Iran.

Iran

In Iran zelf gingen vrijdag opnieuw tienduizenden de straat op om steun te betuigen aan de machthebbers, berichtte de staatstelevisie. Betogers scandeerden leuzen als "dood aan Amerika" en "dood aan Israël." Ook zwaaiden ze met Iraanse vlaggen en droegen ze afbeeldingen bij zich van geestelijk leider Ali Khamenei.

Iran is al dagen in de greep van grootschalige protesten. Boze Iraniërs gingen in tientallen steden de straat op om hun ongenoegen te tonen over zaken als corruptie, werkloosheid en de kloof tussen arm en rijk. Tijdens de onlusten verloren zeker 22 mensen het leven. De autoriteiten arresteerden naar schatting zo'n duizend personen.

Spoedzitting

In de spoedzitting van de VN-Veiligheidsraad over de situatie in Iran zal Nederland benadrukken dat dit land fundamentele vrijheden moet waarborgen. Dat heeft minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken laten weten.

''Nederland zal opnieuw benadrukken dat Iran fundamentele vrijheden moet waarborgen en ruimte moet bieden aan vreedzame demonstraties, zonder geweld. Ik verwacht dat Iran zijn woord daarover nakomt. De situatie heeft onze aandacht'', aldus Zijlstra.

De zitting was eerder deze week aangevraagd door de Verenigde Staten vanwege de betogingen en het geweld in Iran. Nederland zit sinds deze week in de Veiligheidsraad, het belangrijkste orgaan van de VN op het gebied van vrede en veiligheid.

De Verenigde Staten, Rusland, China, Frankrijk en Groot-Brittannië zijn permanente leden met vetorecht, de overige tien leden rouleren. In maart is Nederland een maand voorzitter van de Veiligheidsraad.