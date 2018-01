Brand in Buren waarbij 21-jarige vrouw omkwam is misdrijf

De politie heeft woensdag na sectie de identiteit van de vrouw vastgesteld. Daar is ook geconstateerd dat de vrouw om het leven is gekomen door een misdrijf. Uit onderzoek van het team is gebleken dat de brand is aangestoken.

De brandweer werd in de nacht van de jaarwisseling rond 05.45 uur gealarmeerd over de brand in het complex aan de Concorde in Buren, waar mensen met een beperking onder begeleiding wonen. Ook het slachtoffer stond onder begeleiding.

Over mogelijke verdachten kon de politiewoordvoerster in het belang van het onderzoek niets zeggen. Wel kon zij bevestigen dat het hondje van het slachtoffer ook bij de brand om het leven is gekomen.

Tijdens de brand waren er volgens de politie een begeleider en een andere cliënt aanwezig. Die zijn allebei ongedeerd uit het huis gekomen.

De recherche doet nog steeds onderzoek in de woning en de omgeving van het slachtoffer.