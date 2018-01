Erasmus Universiteit verbreekt band studentenvereniging om ontgroening

Het televisieprogramma Rambam, dat twee studenten undercover liet meelopen tijdens de kennismakingstijd, komt donderdag naar buiten met de beelden.

Wat er precies is gebeurd, is nog onbekend. Het gaat volgens de universiteit om onacceptabele incidenten, met name om "fysiek contact''. Rector magnificus Huibert Pols heeft de beelden inmiddels gezien. "Ik vind de beelden zeer zorgwekkend. We maken afspraken met alle verenigingen over een veilige kennismakingstijd''.

De maatregel betekent dat de bestuursbeurzen en de subsidie voor eerstejaarsleden per direct worden stopgezet en dat de vereniging vooralsnog niet meer welkom is bij academische plechtigheden en de universitaire introductiedagen.

Reactie RSC/RVSV

Volgens RSC/RVSV zijn een aantal beweringen van Rambam onjuist. Zo zou het niet kloppen dat een student tijdens de ontgroeningsweek tegen een paaltje viel en een hoofdwond opliep. Ook ontkent de vereniging dat er incidenten waren met 'schoenen op hoofden'.

De studenten beamen dat mannelijke aspirant-leden tijdens de kennismakingsweek gezamenlijk douchen en dat ze werd aangeraden om elkaar te checken op teken. Dit omdat de ontgroeningsweek in een bosrijke omgeving plaatsvond. "Elkaar verplicht checken van achteren op teken was echter geen beleid, maar we kunnen niet uitsluiten dat dit wel is geroepen.''

Utrecht

De Universiteit Utrecht heeft de subsidie aan de Utrechtse studentenvereniging voor vrouwen UVSV december vorig jaar stopgezet na beelden van Rambam.

Het UVSV-bestuur is sindsdien niet meer welkom bij academische plechtigheden.

De voorzitter van de Adviescommissie heeft toen de UVSV de gelegenheid gegeven nader onderzoek te doen.

''De beelden zijn niet toereikend om in alle gevallen de toedracht van de zaak onomstotelijk vast te stellen", reageerde rector Bert van der Zwaan op de site. ''Maar de beelden geven wel een heel naar beeld van de introductie.'' UVSV wil zelf onderzoek gaan doen.

Volgens de producenten van het programma, BNNVARA, stuurde Rambam vijf studenten met verborgen camera’s naar de groentijd van enkele verenigingen. Bij het Rotterdamse corps RSC/RVSV moest er volgens de omroep iemand met een hoofdwond naar het ziekenhuis.