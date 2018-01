Nieuw bewijs in zaak overleden meisje (8) na val flat Hoogeveen

De deskundige is ingeschakeld door het Openbaar Ministerie. Ook is er sprake van een nieuwe getuige die met informatie kan komen over de desbetreffende avond waarop Sharleyne van de flat viel. Het OM zal in een zitting volgende week woensdag dit bekendmaken.

Vanwege het nieuwe bewijs is de voorlopige hechtenis van de moeder van Sharleyne onlangs verlengd. Zij wordt verdacht van moord dan wel doodslag. De moeder was de enige aanwezige in de woning toen het meisje overleed. Er waren geen aanwijzingen dat er andere mensen in of rond de woning zijn geweest.

In eerste instantie werd gedacht dat het om een noodlottig ongeval ging. De vader van het meisje geloofde dit niet en begon een zogeheten artikel 12-procedure om vervolging af te dwingen. Het gerechtshof in Leeuwarden gaf de vader gelijk.