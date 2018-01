Tilburgse voorman No Surrender veroordeeld tot 3,5 jaar cel

Volgens de rechtbank in Den Bosch maakte de 38-jarige Tilburger deel uit van een organisatie die zich schuldig heeft gemaakt aan de productie van en handel in synthetische drugs. Tegen D. was vier jaar cel geëist.

De politie kwam de drugsproductie op het spoor tijdens het afluisteren van gesprekken in een beruchte ontmoetingsplaats voor criminelen in Best. In totaal vijf verdachten werden in verband gebracht met drugslabs in Rotterdam, Moergestel en Oud-Turnhout (België).

De hoofdverdachte, drugsproducent Frank W., werd veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf. Tegen hem was acht jaar cel geëist.