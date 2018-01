Dader (14) in zaak dood Romy stond onder behandeling bij ggz-instelling

Dat bevestigt de ggz-instelling De Waag aan NU.nl na berichtgeving van Omroep Gelderland.

Volgens Omroep Gelderland stond de jongen onder behandeling voor een eerder zedenmisdrijf, dat ook al te lezen was in zijn vonnis. De instelling wil in verband met het medisch beroepsgeheim echter niet ingaan op de behandeling van de jongen.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft een onderzoek ingesteld naar de zaak van de dood van Romy, bevestigt de inspectie aan NU.nl.

De jongen werd veroordeeld tot een jaar jeugddetentie en jeugd-tbs in de zaak van Romy. Eerder onderzoek wees al uit dat de jongen complexe problemen heeft, waaruit blijkt dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is.

Behandeling

"De kans dat de jongen zonder behandeling nogmaals de fout in gaat wordt door de deskundigen ingeschat op hoog", aldus de rechtbank in november. Hij zou problemen hebben op antisociaal en seksueel gebied. "De jongen heeft een laag empathisch vermogen, weinig moreel inzicht en een verstoorde seksuele ontwikkeling", aldus deskundigen.

Het lichaam van Romy werd in juni gevonden in een sloot in Achterveld. Ze kwam niet thuis van school, maar was nog niet als vermist opgegeven. Het meisje kende de jongen van school. Ze zaten beiden op een school voor kinderen met gedragsproblemen.