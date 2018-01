Vakbond CNV kondigt vervolgacties aan voor openbaar vervoer

Vanwege de staking in het openbaar vervoer rijden er in het hele land vrijwel geen streekbussen en minder regionale treinen. De acties treffen onder meer de diensten van Arriva, Connexxion, Qbuzz, Keolis en EBS. De staking duurt tot 23.00 uur.

Voor enkele gebieden waar vervoersbedrijf Arriva actief rijdt, is een uitzondering, omdat daar een andere cao gehanteerd wordt. Zo rijden onder meer het regionaal treinvervoer in Friesland en Groningen en de bussen en treinen in de regio Achterhoek wel.

Volgens CNV-onderhandelaar Sanne van der Meulen is de "actiebereidheid enorm". "Dit gaat echt ergens over: de mensen willen dat er naar hen wordt geluisterd. Ze willen concrete afspraken over de werkdruk en sociale roosters."

De staking duurt tot donderdagavond 23.00 uur. "Maar als de werkgevers denken dat het hiermee klaar is, hebben ze het mis", vervolgt Van der Meulen. "We bereiden al vervolgacties voor. Vanaf 16 januari zullen die de vorm krijgen van regionale estafetteacties. Maar we hopen dat de werkgevers zich op tijd realiseren dat het ernst is."

Gesprek

Werkgevers hebben 's middags laten weten "dolgraag" in gesprek te willen met de vakbonden over een nieuwe "goede" cao. Dat heeft Fred Kagie, voorzitter van de brancheorganisatie Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) laten weten.

"Vanuit de werkgevers ligt nog geen eindbod op tafel. Wij nodigen de bonden dan ook van harte uit om verder in gesprek te gaan en goede afspraken te maken over de thema’s werkdruk, vergrijzing, scholing en de loonparagraaf." Kagie noemt de vervolgacties tevens "voorbarig" en hoopt dat de gesprekken verdere acties kunnen voorkomen.

Werkdruk

Vakbonden CNV en FNV willen hun eisen voor een nieuwe cao kracht bij zetten. Ze willen onder meer een vermindering van de werkdruk van buschauffeurs, maar de vervoersbedrijven willen daar geen centrale regeling voor treffen. Eerdere overleggen met werkgevers liepen op niets uit en een gesteld ultimatum verstreek waarna werd gekozen voor de staking.

"Staken is voor niemand leuk", zei Paula Verhoef, onderhandelaar bij FNV Streekvervoer, dinsdag. "We willen de reizigers niet treffen, maar de nood in het streekvervoer is heel hoog. Zo hoog dat we op dit moment helaas geen andere mogelijkheid meer zien."

Chauffeurs zouden volgens de vakbond steeds vaker te maken hebben met roosters waarin vier uur achter elkaar gereden moet worden, geen plaspauzes krijgen en eventueel verloren tijd moeten inhalen in hun lunchpauze. "In veel bussen wordt elke minuut vertraging of voorsprong zichtbaar gemaakt op het dashboard. Dat geeft continue stress", stelt Verhoef.