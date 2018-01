Westerstorm is gaan liggen, code geel niet langer van kracht

In noordelijke provincies waren woensdagavond nog zware windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur. In de loop van de avond nam de wind geleidelijk af.

Vanwege de storm was eerder op de dag het hoogste weeralarm, code oranje, afgegeven voor de provincies Noord-Holland, Flevoland en Friesland. Dat werd om 16.00 uur ingetrokken. Daarna gold er nog een code geel voor alle provincies. Na 18.00 uur was ook die waarschuwing voor de meeste provincies niet meer van kracht, met uitzondering van een aantal noordelijke provincies.

Uit voorzorg werden woensdag diverse dijken, bruggen, tunnels en kades afgesloten. Ook werden in delen van het land zandzakken geplaatst om het hoogwater tegen te houden. Nu de wind in de meeste delen van het land is gaan liggen, worden de meeste maatregelen langzaam opgeheven.

Wel is er de komende week nog sprake van verhoogde waterstanden in de rivieren, meldt Rijkswaterstaat.

Stormvloedkeringen

Woensdag werden voor het eerst in de geschiedenis alle vijf de grote stormvloedkeringen in Nederland gesloten. De Oosterscheldekering, Maeslantkering en de Hartelkering zijn inmiddels weer open.

Ook de stormvloedkering bij de plaats Ramspol bij Kampen is weer open. De zogenoemde balgstuw, een opblaasbare dam gevuld met lucht en water, liep rond 17.00 uur leeg. Naar verwachting kan de scheepvaart er donderdag in de loop van de dag weer langs. Eerst moet namelijk nog gekeken worden of de balgstuw van de kering op de juiste manier is leeggelopen.

De Ramspolkering moest dicht wegens de storm en de hoge waterstand om het achterland, het noordwesten van Overijssel, te beschermen tegen overstromingen.

De Hollandse IJsselkering gaat donderdag rond het middaguur open, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Verkeer

Automobilisten moesten woensdag rekening houden met vertragingen als gevolg van de storm. Zo werd bijvoorbeeld de A2 van Amsterdam richting Utrecht bij Breukelen tijdelijk afgesloten vanwege een gekantelde vrachtwagen. De Zeeburgertunnel bij Amsterdam raakte zwaar beschadigd doordat de klep van een container op een vrachtwagen open waaide.

Ook treinreizigers moesten rekening houden met langere reistijden. Op diverse trajecten reden tijdelijk geen of minder treinen.

252 van de ruim 1.200 geplande vluchten vanaf Schiphol werden daarnaast geannuleerd. Het ging hierbij vooral om vluchten van en naar Europese bestemmingen. De vertraging van vertrekkende vluchten, gemiddeld een uur, nam in de loop van de avond af.

Schade

De brandweerkorpsen rukten woensdag zeker duizend keer uit voor meldingen over stormschade, omgewaaide bomen en wateroverlast. Vooral de hulpdiensten in Midden- en West-Brabant, en Zuid-Holland hadden het druk. In onder meer Harlingen en Vlaardingen liepen kades onder water.

Het aantal schademeldingen valt volgens verzekeraars tot dusver mee. Wel houden ze nog een slag om de arm omdat schademeldingen nog later kunnen binnenkomen. Het gaat vooral om schade aan gebouwen en auto's.

Door de storm sloeg Museumboot De VerhalenArk in de haven van Urk los. De 'replica' van de Ark van Noach veroorzaakte schade aan verscheidene zeilboten in de haven.