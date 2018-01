Honderden vluchten Schiphol geschrapt vanwege westerstorm

Volg de laatste ontwikkelingen in ons liveblog

Vertrekkende vluchten hebben een vertraging van ongeveer een uur. ''De dienstregeling blijft de rest van de dag verstoord'', aldus Schiphol.

Ook op het spoor heeft stomschade voor vertragingen gezorgd. Even voor 15.00 uur werd het treinverkeer tussen Bussem Zuid en Hilversum hierdoor stilgelegd. De verstoring duurt tenminste tot 16.00 uur, aldus de NS.

Het KNMI heeft woensdagochtend voor de provincies Noord-Holland, Flevoland en Friesland code oranje afgegeven. Om 15.59 is dat beëindigd. In het hele land geldt nog altijd code geel vanwege zware tot zeer zware windstoten. Code geel blijft zeker tot 18.00 uur van kracht.

Geluwd

De storm is inmiddels wel flink geluwd. Volgens Weeronline was de storm rond 15.00 uur "echt voorbij". Volgens Weerplaza worden hier en daar nog wel windsnelheden van 9 Bft bereikt, maar is de storm is wel dik over het hoogtepunt heen.

"Binnen nu en een uur zal het echt wel over zijn, maar de wind blijft tot in de avond wel onstuimig", aldus weerman Marco Verhoef tegen NU.nl.



Aan zee en in de kustprovincies blijft het nog een tijd onrustig. Tot aan de avond zijn nog windstoten mogelijk tot maximaal 100 kilometer per uur. In de avond zwakken de windstoten verder af naar circa 80 kilometer per uur, bij een windkracht 7. Pas aan het begin van de nacht verdwijnen aan de kust de windstoten. In het binnenland verdwijnen de laatste zware windstoten begin van de avond.

Hoog water

Vanwege het hoogwater in en rond Kampen heeft het waterschap Drents Overijsselse Delta vrijwilligers opgeroepen om te komen helpen met het vullen van zandzakken. Dat gebeurt uit voorzorg, om de dijken bij de Kampereilanden te beschermen. Die dijken zijn ''niet meer op hun sterkst, we waren al bezig met het versterken van de dijken'', legt een woordvoerder uit. Een concreet gevaar dat de dijken bezwijken is er volgens het waterschap niet.

De Kampereilanden zijn enkele eeuwenoude polders ten noorden van Kampen.

Ongeveer 150 mensen hebben de oproep van het waterschap gekregen. Het waterschap denkt dat driekwart van hen kan komen. Het Rode Kruis heeft ook een oproep verstuurd naar zijn burgernetwerk Ready2Help. Daar hebben vijftig mensen uit de regio laten weten dat ze willen komen.

Voorzorgsmaatregelen

Ook bij de stad Kampen worden voorzorgsmaatregelen genomen. Een kade wordt afgesloten. Bij de oude binnenstad gaan enkele wanden in de straten omhoog, om te voorkomen dat het centrum blank komt te staan.

Het water in onder meer de Overijsselse Vecht en het Zwartewater staat hoger dan gebruikelijk. Het water stroomt normaal gesproken het IJsselmeer in, maar dat kan niet doordat de stormvloedkering Ramspol in het Ketelmeer woensdagmiddag dicht is vanwege hoogwater.

Ook de Maeslantkering en de Hartelkering bij Rotterdam gaan dicht. Eerder waren de Oosterscheldekering, de Ramspolkering en de Hollandse IJsselkering al gesloten. Daarmee zijn alle vijf de keringen van Rijkswaterstaat dicht. Dat is nooit eerder gebeurd.