Vrachtwagen raakt plafond van Zeeburgertunnel

De tunnelbuis in zuidelijke richting is dicht, verkeer wordt omgeleid via de Coentunnel, meldt de ANWB. Dit kan nog wel tot in de middag duren.

Het ongeluk gebeurde tegen 10.00 uur. In de eerste instantie werd de gehele tunnel afgesloten, maar na inspectie is de weg deels vrijgegeven.

De oplegger had een container als lading. Die is eraf gevallen en ligt nog in de tunnel.