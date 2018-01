NS vervangt groepsretour vanwege grootschalig misbruik

In 2013 introduceerde de NS het groepsretour als actiekaartje voor groepen. Met de groepsretour kun je voor 7 euro door het hele land reizen, maar volgens de NS misbruiken jaarlijks zo'n 240.000 reizigers de goedkope e-tickets.

​"Tussenhandelaren verdienden op grote schaal geld aan het doorverkopen van kaartjes en ook zijn er oplichters actief die verkochte kaartjes niet leveren", aldus de NS.

Groepsticket

En dus is een nieuw NS-Groepsticket in het leven geroepen. In tegenstelling tot het oude ticket moet de hele groep om hiervan gebruik te kunnen maken nu met dezelfde trein reizen. Bovendien is het groepsticket een enkele reis. Vanaf iets minder dan 5 euro per persoon (bij zeven personen) reis je het hele land door.

Het NS-Groepsticket kun je alleen gebruiken op werkdagen tijdens de daluren en in het weekend.