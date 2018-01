Code oranje voor noordelijke provincies vanwege zeer zware windstoten

De waarschuwingscode oranje geldt vooralsnog tot woensdagmiddag 16.00 uur. Code geel blijft langer van kracht, tot 18.00 uur. 's Ochtends moet er nog rekening gehouden worden met stevige buien in Nederland. Daarbij kunnen lokaal windstoten tot ongeveer 110 km per uur voorkomen.

Door de harde wind is er kans op stormschade door bijvoorbeeld bomen die omwaaien. In het binnenland zal de wind minder krachtig zijn, maar alsnog moet er rekening gehouden worden met mogelijke problemen vanwege het weer.

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers de weersverwachting en verkeersinformatie in de gaten te houden. Vooral automobilisten met een aanhanger en het vrachtverkeer moeten extra alert zijn. De wind neemt naar verwachting aan het einde van de middag weer in kracht af.

Windkracht 11

Een voorloper van de storm trok 's nachts al over het land. Daarbij kwamen zeer zware windstoten voor. In Vlissingen was er een extreem zware windstoot van 141 kilometer per uur, meldt Weerplaza. Korte tijd is daar windkracht 11 gemeten.

In heel Zeeland en het zuiden van Zuid-Holland waren er windstoten van 100 tot 110 km per uur en is kortstondig windkracht 9 gemeten. In Cabauw (Utrecht) en Herwijnen (Gelderland, Betuwe) werden windstoten van 117 en 122 km per uur gemeten.

Attracties

Vanwege de harde wind zijn ook sommige attracties geheel of gedeeltelijk gesloten. Zo meldt Dierenpark Amersfoort dat het park dicht is omdat er kans is dat er takken van de bomen loskomen.

Alle buitenachtbanen in de Efteling blijven vandaag ook dicht, het gaat om de Python, Joris en de Draak en de Baron 1898. De Vliegende Hollander was al dicht vanwege regulier onderhoud.

Stormschade

Hulpdiensten zijn druk met meldingen vanwege de storm. In Rotterdam zijn door de storm twee markten afgelast. In Berkel waaiden van zo’n tien woningen dakpannen eraf en kwam een deel van een zijgevel op straat terecht. Niemand is hierbij gewond geraakt.

In de regio Zuid-Holland Zuid zorgde de storm in de nacht van dinsdag op woensdag al voor zeker vijftig meldingen voor de brandweer en ook in de provincie Utrecht is de brandweer erg druk geweest, in totaal zijn daar meer dan honderd meldingen gemaakt.

Verkeer

Voertuigen met een aanhangwagen mogen tijdelijk de Oosterscheldekering en de Zeelandbrug niet meer op vanwege de harde wind. Ook de Markerwaarddijk is dicht voor vrachtwagens en voertuigen met aanhangers, de wind is daar toegenomen tot windkracht 8.

De NS meldde woendag om 7.42 uur dat er geen intercity's rijden tussen Dordrecht en Rotterdam vanwege de weersomstandigheden. Dit zal zeker tot 13.00 uur duren.

Waterkering

De westerstorm zal naar verwachting zorgen voor verhoogde waterstanden langs de Noordzeekust en in het IJsselmeergebied. De Oosterscheldekering wordt daarom gesloten om 11.55 uur. Vlak voor het begin van de avond om 17.47 uur zal de waterkering weer geopend worden.

De Hollandse IJsselkering sluit om 13.00 uur, de Maeslantkering om 14.00 en de Ramspolkering is om 12.10 gesloten.

Dinsdagmiddag maakte de KLM al bekend woensdag 104 Europese vluchten te schrappen vanwege de storm. Het gaat om 52 retourvluchten. Door de storm zal er sprake zijn van beperkte start- en landingsbaancapaciteit op Schiphol. In totaal zijn er door luchtvaartmaatschappijen woensdag 176 vluchten gecanceld, dat aantal zal nog stijgen verwacht de luchthaven.