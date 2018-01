Slachtoffer schietpartij Rotterdam was 29-jarige Belg

Lange tijd was niet bekend wie de man was, maar onderzoek van de politie heeft nu uitgewezen dat het om een 29-jarige man uit België gaat. Er is nog niets bekendgemaakt over de dader of een motief.

De Belgische nieuwssite Het Laatste Nieuws meldt dat het gaat om Samir B. uit Antwerpen. B. heeft in België in 2015 een celstraf van drie jaar gekregen wegens drugshandel.

De schietpartij vond vrijdagavond rond 22.30 uur plaats op de Socratesstraat. Mensen in de omgeving hoorden meerdere schoten en alarmeerden de politie.

De Belg werd vrijdag in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht waar hij zaterdagavond overleed aan zijn verwondingen.

Het politieonderzoek is nog in volle gang.