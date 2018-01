Woensdag kans op zware westerstorm langs de kust

Het KNMI geeft vanwege het weer code geel af voor heel het land vanaf 3.00 uur 's ochtends tot 18.00 uur. Vanaf de vroege ochtend op woensdag moet er rekening gehouden worden met stevige buien en onweer door het binnenland, deze trekken halverwege de ochtend richting Duitsland uit het land.

Daarna kan kort de zon doorbreken, maar blijft het onstuimig. Het verkeer wordt aangeraden om rekening te houden met harde wind. Vooral bestuurders van auto's met een aanhanger of lege vrachtwagens moeten voorzichtig zijn, meldt de Verkeersinformatiedienst (VID).

Windstoten met een snelheid van 80 tot 100 kilometer zijn mogelijk. Vooral in Noord- en Zuid-Holland is de wind erg hevig. Aan de noordwestkust kunnen zelfs uitschieters tot 120 kilometer per uur voorkomen.

Als gevolg van de harde wind is er kans op stormschade door bijvoorbeeld bomen die omwaaien. In het binnenland is de wind minder hard, maar alsnog moet er rekening gehouden worden met mogelijke problemen vanwege het weer.

Afgezette kades

In Zuid-Holland worden verschillende kades al afgezet vanwege het stormachtige weer, meldt RTV Rijnmond. Er wordt hoogwater verwacht, geparkeerde auto's zouden daardoor weg kunnen spoelen in het water. In onder meer Maassluis, Vlaardingen en Rotterdam worden voorzorgsmaatregelen genomen.

De temperatuur ligt woensdag rond de 9 graden, maar vanwege de wind zal de gevoelstemperatuur een flink stuk lager liggen: rond de 1 tot 5 graden.