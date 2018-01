Dode bij brand in appartementencomplex Buren

Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie nog niets zeggen.

De brandweer werd rond 05.45 uur gealarmeerd over de brand in het complex aan de Concorde in Buren, waar mensen met een beperking onder begeleiding wonen. Binnen twee uur was de brand onder controle.

Acht bewoners van omliggende appartementen zijn geëvacueerd en opgevangen in een verzorgingshuis in de buurt. Het is onduidelijk wanneer zij naar hun woning kunnen terugkeren.

De oorzaak van de brand is nog onbekend.