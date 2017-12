Warmterecord gebroken op 'lenteachtige' Oudjaarsdag

Op de valreep noteert het weerbureau het zesde officiële warmterecord van 2017 in De Bilt. Recordwarm was het dit jaar ook op 30 en 31 maart, 17 en 27 mei en 16 oktober.

In het zuiden is het op grote schaal ruim 14 graden geworden. Het vorige lokale datumrecord stond op naam van Woensdrecht. Daar werd het 13,3 graden op Oudjaarsdag 2006. De meteorologen verwachten dat de temperatuur deze zondag in het zuiden van het land op zal lopen tot ''een lenteachtige 15 graden''.

In het noorden voelt het overigens niet zo warm aan: een stevige zuidwestenwind jaagt de gevoelstemperatuur naar een graad of 4. Tijdens de jaarwisseling zal het ook kouder aanvoelen dan de thermometer aangeeft. Er is ook lokaal kans op buien rond middernacht.

Wie vuurwerk de lucht in gaat schieten, doet er verstandig aan om rekening te houden met een stevige wind, kracht 6 tot 7 aan de kust. Flessen van waaruit vuurpijlen worden afgestoken waaien minder snel om als ze zijn ingegraven of verzwaard met zand, tipt Weeronline.

Wind

Het noordwesten van Nederland moet zondagochtend rekening houden met zware windstoten. Met name in Noord-Holland en het Waddengebied zijn windstoten met snelheden mogelijk van 75 tot 90 kilometer per uur, windkracht 9.

Code geel was enkel uren afgekondigd voor de twee regio's. In het begin van de middag werd de waarschuwing ingetrokken. In de kustgebieden kan het daarna nog hard waaien, maar de zware windstoten verdwijnen voordat de avond valt.