Opnieuw auto in brand gestoken in Brabantse Veen

Het Brabants Dagblad meldt dat twintig tot vijfentwintig agenten aanwezig waren op de plek van de brand, waar tientallen jongeren stonden te kijken hoe het voertuig in vlammen opging. Er zou één arrestatie zijn verricht.

In Veen worden elk jaar rond de jaarwisseling autowrakken in brand gestoken. Kort voor de jaarwisseling 2013/14 liep het uit de hand toen mensen zich tegen de politie keerden nadat een auto in vlammen opging. Honderd relschoppers werden gearresteerd.

Het is niet duidelijk of het nu ook om een autowrak gaat.

De politie pakte in de nacht van donderdag op vrijdag twee mannen op wegens hun betrokkenheid bij een opstootje in Veen. Aanwezigen bekogelden de politie met stenen en flessen en beschadigden een surveillanceauto, toen agenten toezicht hielden bij een in brand gestoken sloopauto.

Utrecht

Niet alleen in Veen werden de afgelopen dagen auto's in brand gestoken. In verschillende wijken in Utrecht gingen deze week in totaal twintig voertuigen in vlammen op.