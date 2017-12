Man (39) in Swifterbant overleden door vuurwerk

Het incident deed zich voor in een woonwijk in het dorp. Bij het voorval waren ook twee kinderen aanwezig. Zij zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht en worden daar gecontroleerd op gehoorbeschadiging.

Verschillende personen waren ooggetuige van het incident. Zij zijn opgevangen, meldt de politie. De straat is door de politie afgezet.

Mogelijk illegaal vuurwerk

Over de oorzaak van het incident kan de politie ook nog niets zeggen. Wel spreekt de politie het vermoeden uit dat er illegaal vuurwerk gebruikt is, omdat het zwaar vuurwerk was. Mogelijk is het vuurwerk te vroeg ontploft. Volgens een woordvoerder van de politie wordt de uitkomst van dat onderzoek zaterdagavond ook niet meer bekend.

Vorig jaar kwam rond de jaarwisseling ook iemand om door vuurwerk. Een 54-jarige man uit het Drentse Meppel raakte tijdens de jaarwisseling zwaargewond aan zijn hoofd en overleed enkele dagen later. Het vuurwerk dat hij kort na middernacht zelf had aangestoken ontplofte in de buurt van zijn gezicht.