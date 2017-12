Vakbondsman Arie Groenevelt (90) overleden

Groenevelt, van huis uit instrumentenmaker, was van 1969 tot 1979 voorzitter van de Industriebond NVV, daarna tot 1983 van de Industriebond FNV.

De man stond bekend als een radicale, rechtlijnige bestuurder, die zich hard maakte voor de verheffing van de arbeider. Later matigde hij zijn standpunten iets.

Na zijn pensionering werd hij actief in de gemeentepolitiek in Houten, waar hij in 2003 lijstduwer was voor de lokale PvdA. In 2015 schreef Groenevelt een terugblik op zijn leven onder de titel De lotgevallen van een crisiskind.