Opnieuw voertuigen in brand gestoken in Utrecht

De voertuigbranden waren in Transwijk (Grebbeberglaan), Overvecht (Salomedreef) en De Meern (Mandenmakerslaan). Vijf voertuigen zijn verwoest.

Sinds Eerste Kerstdag zijn zo'n twintig voertuigen, waaronder auto's, busjes en scooters, in vlammen opgegaan. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio noemt het aantal 'opvallend', maar omdat de exacte tellingen nog ontbreken kan nog niet worden gezegd of het een grote stijging is in vergelijking met vorig jaar.

De politie heeft nog geen verdachten op kunnen pakken, bevestigt een woordvoerder zaterdag aan NU.nl. Dit komt mede doordat de meeste branden in de avonduren en 's nachts plaatsvinden, waardoor weinig mensen het zien gebeuren.

Surveillance

Of er een verband is tussen de branden, die in verschillende wijken in de stad plaatsvinden, wordt nog onderzocht. "Maar het lijkt lokaal te spelen", meldde de politie eerder. "We gaan dus niet uit van een rondreizende dadergroep."

De komende dagen zal extra surveillance plaatsvinden. "We kunnen niet overal tegelijk zijn, maar in de wijken waar wij vermoeden dat een delict kan plaatsvinden is meer toezicht." Volgens RTV Utrecht gaat het hier om Overvecht, Hoograven en Kanaleneiland.