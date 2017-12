Recordwarmte en buien verwacht op Oudejaarsdag

Dat is de verwachting van Weeronline. Het oude record staat op 12,3 graden in De Bilt in 2006.

Zondag verloopt onstuimig met langdurige regen en veel wind. Tijdens de jaarwisseling trekken buien over het land. De kans op regen tijdens het vuurwerk is 60 procent in de kustprovincies en 75 procent in het oosten.

In het hele land staat een stevige zuidwestenwind, die aan zee hard kan zijn. De temperatuur ligt tussen 8 en 10 graden, een stuk hoger dan in een normale januarinacht (-1 tot +2 graden).

Vuurwerk

Gezien de harde wind kunnen mensen hun vuurpijlen beter niet in een lege fles zetten. Die zou makkelijk kunnen omwaaien. Een fles gevuld met water of zand is beter, aldus Weeronline.

De wind heeft als voordeel dat vuurwerkdampen snel wegwaaien en mist geen kans krijgt. Vorig jaar ontstond door het vuurwerk regionaal plotseling dichte mist.

Op Nieuwjaarsdag zijn er buien, maar ook de zon laat zich soms zien, bij maxima rond 9 graden. Het water van de Noordzee, waar veel nieuwjaarsduiken worden georganiseerd, is 5 tot 7 graden.