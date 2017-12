Jongen (17) zwaargewond door steekpartij Eindhoven

Hij is in zijn bovenlichaam gestoken en ligt op de intensive care. De politie tast in het duister over wat er is gebeurd.

Rond 4.30 uur werd een melding gedaan van een vechtpartij op het Stationsplein. Bij aankomst trof de politie alleen twee vrouwen aan, de betrokkenen waren met de auto gevlucht.

Met behulp van beschrijvingen kon de politie het voertuig aanhouden. In de auto zaten twee mannen en de 17-jarige zwaargewonde jongen. Een ambulance heeft de jongen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de woordvoerster van de politie wil geen van de betrokkenen zeggen wat er is gebeurd.