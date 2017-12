Man met mes in been geschoten door politie Venlo

Toen hij weigerde het wapen neer te leggen, loste de politie eerst enkele waarschuwingsschoten. Toen dat niet hielp, werd de man volgens de woordvoerder in zijn been geschoten. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Het incident deed zich vlak na 14.30 uur voor op de Anne Frankstraat, die door de politie werd afgezet.

Een kwartier eerder had de politie meldingen gekregen dat een man mensen bij het ziekenhuis met een mes bedreigde. Toen agenten ter plaatse kwamen, was de man weggelopen. Vlak daarna wisten agenten hem te achterhalen, maar hij weigerde zijn mes te laten vallen, waarop de man uiteindelijk in zijn been werd geschoten.

Waarom de man met een mes zwaaide, wordt nog onderzocht.