Man met mes op Schiphol verdacht van bedreiging met geweld

Ook wordt er onderzoek gedaan of de man verantwoordelijk is voor poging tot zware mishandeling en vernieling van goederen. Zijn voorarrest is vrijdag met negentig dagen verlengd.

De man sloeg met een hamer de ruit in van een kantoor van de Marechaussee op Schiphol. Daarop bedreigde hij de aanwezige militaire politie met een mes.

Leden van de Marechaussee schoten de man vervolgens in zijn been, waarop hij werd overmeesterd. De man is daarna aangehouden en afgevoerd naar het ziekenhuis.

De motieven van de man zijn nog steeds niet duidelijk. De Marechaussee zei eerder al dat de man vaker was opgepakt voor geweldsincidenten op de luchthaven en dat hij mogelijk verward is.

Zijn advocaat was niet direct bereikbaar voor commentaar.