Komst Van Laarhoven naar Nederland onzeker na hoger beroep Thailand

De Nederlandse oud-coffeeshophouder werd in juni vorig jaar in Thailand veroordeeld tot 75 jaar voor witwassen van geld dat hij verdiende met de verkoop van softdrugs in Nederland. Ook zijn vrouw werd veroordeeld tot zeven jaar en vier maanden.

Nederland en Thailand hebben een verdrag waarin staat dat een Nederlandse gevange na vier jaar cel de rest van zijn straf in Nederland kan uitzitten. Er zijn echter wel voorwaarden verbonden aan deze Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen (WOTS).

Zo moet Thailand zelf akkoord gaan en moet de straf onherroepelijk zijn. Nu het Thaise OM in cassatie, een beroep bij het hoogstsprekende rechtsorgaan, is gegaan is dit niet langer het geval.

Normaal gesproken zou Van Laarhoven in juli 2018 in aanmerking zijn gekomen voor overbrenging. Hij zou dan in Nederland de rest van zijn straf uit mogen zitten. Maar omdat het niet duidelijk is wanneer het cassatieverzoek wordt behandeld, is dit niet langer zeker.

Smeets

Een van de advocaten van Van Laarhoven, Sidney Smeets, bevestigt dat Thailand medio november in beroep is gegaan. "Het is voor ons een groot raadsel waarom", aldus de advocaat. "Het is niet dat de straf nog veel hoger kan uitpakken."

Met het hoger beroep is maandenlang gewacht. Smeets legt uit dat er in Thailand een termijn van een maand geldt om in hoger beroep te gaan, maar dat deze door een rechter met een maand kan worden verlengd. "Dat is in dit geval gebeurd."

D66

D66-Kamerlid Vera Bergkamp heeft aan de minister van Rechtsbescherming Sander Dekker gevraagd of het mogelijk is om via een diplomatieke weg de Thai te verzoeken om af te zien van cassatie. Daarnaast vraagt ze of er eventuele andere manieren worden overwogen om Van Laarhoven naar Nederland te halen zoals een uitleveringsverzoek.

De oud-minister van Veiligheid en Justitie, Stef Blok, heeft altijd gezegd pas met de procedure te willen starten als de straf onherroepelijk was. "Hopelijk denkt de nieuwe minister daar anders over", aldus Bergkamp.

Dagvaarding

Het OM in Nederland trok in september de dagvaarding tegen Van Laarhoven in, omdat ze uit wilde zoeken hoe reëel de kans was dat Van Laarhoven zelf aanwezig kan zijn bij de behandeling van zijn zaak. Het OM zegt in een reactie dat zij inhoudelijk zullen ingaan op het hoger beroep op de eerstvolgende zitting.

Justitie verdenkt de oud-coffeeshophouder van fraude, witwassen, oplichting en deelname aan een criminele organisatie.

Rechtshulpverzoek

Van Laarhoven werd in 2014 opgepakt in Thailand nadat het Nederlandse OM een rechtshulpverzoek had ingediend. Van Laarhoven zou als eigenaar van vier coffeeshops The Grass Company in Den Bosch en Tilburg geld hebben witgewassen en belasting hebben ontdoken. Het OM achtte hulp van Thailand noodzakelijk omdat naar eigen zeggen het risico bestond dat bewijsmateriaal en vermogen zou worden weggemaakt.

Thailand startte daarop zijn eigen onderzoek naar Van Laarhoven en zijn Thaise vrouw, waarvoor zij nu beiden zijn veroordeeld.