Vijftien voertuigen sinds Eerste Kerstdag in brand gestoken in Utrecht

In de nacht van donderdag op vrijdag is de brandweer uitgerukt voor de meest recente autobranden in de wijken Overvecht, Leidsche Rijn en Kanaleneiland.

De politie heeft nog geen verdachten opgepakt. Dit komt mede doordat de meeste branden in de avonduren en 's nachts plaatsvinden, waardoor weinig mensen het zien gebeuren. "En daarbij is het een lastig delict, omdat eventuele sporen verbranden", meldt een woordvoerder aan NU.nl.

Of er een verband is tussen de branden, die in verschillende wijken in de stad plaatsvinden, wordt nog onderzocht. "Maar het lijkt lokaal te spelen", aldus de politie. "We gaan dus niet uit van een rondreizende dadergroep."

De komende dagen zal extra surveillance plaatsvinden. "We kunnen niet overal tegelijk zijn, maar in de wijken waar wij vermoeden dat een delict kan plaatsvinden is meer toezicht."