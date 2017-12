Trein bij station Oldenzaal ontruimd om verdachte situatie

Dat meldt de politie op Twitter.

Spoorbeheerder ProRail zegt dat er een dreigbrief is gevonden, maar de politie wil dat niet bevestigen. Politiehonden doorzoeken de trein. Passagiers die op weg waren met de trein, zeggen tegen NU.nl dat er door politie inderdaad gezocht is naar iets of iemand in de trein. De omgeving van het station is afgezet.

Volgens ProRail gaat het om de internationale trein van Amsterdam naar Berlijn. Die steekt bij Oldenzaal de grens met Duitsland over.

Er zaten ongeveer honderd mensen in de trein. Wel is bekend dat de trein langere tijd stilgestaan heeft op station Oldenzaal, voordat de trein werd ontruimd. De marechaussee zou informatie van passagiers gecontroleerd hebben bij het verlaten van de trein.