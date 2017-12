Terrorismeverdachten Rotterdam blijven twee weken langer vast

Het gaat om een 21-jarige man uit Vlaardingen en een 29-jarige Zweed.

Twee andere mannen die samen met hen werden opgepakt, een 30-jarige man uit Delft en een 23-jarige man uit Gouda, waren woensdag weer vrijgelaten.

Informatie van een buitenlandse politiedienst over de mogelijke betrokkenheid bij terrorisme van de Zweed leidde tot een onderzoek in Nederland. De man uit Zweden kwam zondagmiddag aan met een vlucht uit Stockholm. Hij is vlak daarna met de drie anderen opgepakt. Er was geen concrete aanwijzing voor een aanslag.

Na de aanhouding van de mannen zijn vier woningen doorzocht in Vlaardingen (2), Delft en Gouda. Er zijn geen wapens of explosieven aangetroffen. Wel is er beslag gelegd op gegevensdragers die verder worden onderzocht.