Vrijdag in delen van het land lichte sneeuw verwacht

Volgens Weerplaza maken Friesland, Drenthe, Groningen, Gelderland, Overijssel en delen van Flevoland kans op lichte sneeuw. Vooral op hogergelegen plekken, zoals de Veluwe, kan de sneeuw blijven liggen.

Vanaf 12.00 uur komt de neerslag het land binnen, rond 16.00 uur bereiken de buien het oosten.

Het weerstation meldt dat er donderdag ook al winterse buien kunnen vallen.

De sneeuw houdt echter niet lang aan, want vrijdagavond gaat de temperatuur al omhoog naar vijf graden. In het weekend stijgen de temperaturen naar tien tot twaalf graden.

Warm jaar

WeerOnline meldt donderdag dat 2017 het vierde warmste jaar ooit gemeten is. De gemiddelde temperatuur in De Bilt was 10,9 graden dit jaar. Normaal ligt dat rond de 10,1 graden. Alleen in 2006, 2007 en 2014 was het nog warmer. Qua warmte sprong juni er dit jaar duidelijk uit.

Na de hitte volgde er dit jaar vaak regen. Gemiddeld over het hele land viel er 947 millimeter, bijna 100 millimeter meer dan de gebruikelijke 849 millimeter. Met 1765 zonuren, tegenover 1639 uur normaal, was er eveneens sprake van een zonnig jaar.