Verdachte aangehouden in zaak dode vrouw in Tilburg

Volgens de politie heeft tactisch onderzoek van de rechercheurs van het Team Grootschalige Opsporing geleid tot de aanhouding.

Ook zullen op meerdere plekken doorzoekingen worden gedaan, laat de politie weten.

Een politiewoordvoerder kon niet zeggen op welke wijze de Tilburger mogelijk betrokken was bij de dood van de vrouw. Ook kon hij niet zeggen of er nog meer verdachten in beeld zijn.

Misdrijf

Al snel na de vondst van de 58-jarige vrouw op de Hoogvensestraat in Tilburg ging de politie uit van een misdrijf. Een passant trof de vrouw aan in een steeg. Snel opgetrommelde hulpdiensten konden echter niets meer voor de vrouw betekenen.

De doodsoorzaak is nog onderdeel van het onderzoek. Sectie bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) zal moeten uitwijzen waar de vrouw precies aan is overleden.

Dinsdag werd de auto van de overleden vrouw aangetroffen, waarna in de omgeving van de auto onderzoek werd gedaan. Daarbij is ook een politiehelikopter ingezet.

Stille tocht

Nabestaanden van de vrouw hielden woensdagavond een stille tocht. Een woordvoerster van de gemeente Tilburg zei dat daarbij ongeveer 250 mensen aanwezig waren. ''De stille tocht is prima verlopen. Aan het eind van de tocht zijn ballonnen opgelaten'', aldus de woordvoerster. ''Ook is wat vuurwerk afgestoken. Dat hebben we gedoogd.''