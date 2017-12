Verdachte van 'moord zonder lijk' in hoger beroep vrijgesproken

Volgens het hof is er onvoldoende bewijs voor doodslag, waarvoor hij in 2013 door de rechtbank in Groningen was veroordeeld. G. kreeg destijds een celstraf van twaalf jaar opgelegd.

Indertijd werd ervan uitgegaan dat De Vrieze in 2010 in een woning in Groningen om het leven is gebracht. Daar verbleef G. toen ook. In de woning is later bloed van het slachtoffer aangetroffen.

Het hof volgt de lezing van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) die weinig bloed in de woning had aangetroffen, maximaal een kwart van een borrelglas. Ook valt volgens het onderzoek niet op te maken in welke volgorde activiteiten in de woning hebben plaatsgevonden en op welke plek er bloed zou zijn verloren. Een misdrijf is mogelijk, aldus het hof, maar dit kan door de bloedsporen niet onomstotelijk vastgesteld worden.

Door het Openbaar Ministerie (OM) was in hoger beroep opnieuw twaalf jaar geëist. Na het horen van het vonnis woensdag, laat het OM weten binnen twee weken te beslissen of het in cassatie gaat.

Eerlijk proces

De beroepszaak zou al in oktober vorig jaar worden behandeld. In de aanloop naar die zitting ontkrachtte nader onderzoek van het NFI het oordeel van de Groninger rechtbank. G., die de Turkse nationaliteit heeft, mocht het hoger beroep buiten de cel afwachten en werd door de vreemdelingendienst als ongewenste vreemdeling naar Turkije gebracht.

Hij was twee weken geleden niet bij de inhoudelijke behandeling. Voor het bijwonen moest G. in vreemdelingenbewaring, wat hij weigerde. Ook zijn advocaat was afwezig omdat er volgens hem geen sprake is van een eerlijk proces. Dit werd woensdag door het hof verworpen.

Turkije

Kort na de verdwijning van De Vrieze keerde G. ook terug naar zijn thuisland Turkije, dat geen onderdanen uitlevert. Wel werd een internationaal aanhoudingsbevel uitgegeven. De man werd eind 2011 aangehouden op een vliegveld in Moskou en later overgedragen aan de Nederlandse justitie.

Hoewel hard bewijs ontbrak, waren er volgens het oordeel van de rechtbank Groningen in 2013 voldoende aanwijzingen. Zo had de man geld opgenomen met de bankpas en creditcard van De Vrieze en reed hij ook in diens auto. G. heeft altijd ontkend dat hij iets te maken heeft gehad met de verdwijning van De Vrieze.