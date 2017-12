Profiel: Joost Karhof, journalist en presentator Nieuwsuur

De journalist werd op Tweede Kerstdag thuis onwel en stierf in de ambulance op weg naar het ziekenhuis.

Karhof groeide op in Gouda, Voorburg en op Curaçao. Hij wist al op zijn veertiende dat hij als journalist wilde werken bij het politieke actualiteitenprogramma Den Haag Vandaag. De eerste stap in die richting zette hij op 17-jarige leeftijd, toen hij als scholier uit 5-vwo werd geworven als verslaggever door de hoofdredacteur, en tevens zijn buurvrouw, van de Voorburgsche Courant.

Omdat hij het "zonde" vond om met zijn vwo-diploma de hbo-opleiding journalistiek te gaan doen, koos Karhof ervoor te gaan studeren in Leiden, zei hij tegen alumnimagazine Leidraad van de Universiteit Leiden. Het werd rechten. Karhof: "Geschiedenis was oud nieuws, ook leuk. Maar als ik als journalist niet zou slagen, zou ik als leraar geschiedenis door het leven moeten. Dat leek me niks. In dat geval kon ik maar beter advocaat worden."

Ultieme droom

Veel aansluiting bij het studentenleven vond Karhof niet: hij maakte tegelijkertijd carrière in de journalistiek en werkte na een aantal jaren meer dan fulltime, naast zijn studie. Die leed daaronder, maar Karhof maakte een jaar lang dagen van vijftien uur om toch zijn bul te bemachtigen. Met de meesterstitel in het Nederlands recht op zak solliciteerde hij bij twee advocatenkantoren, want "om daar nou helemaal niets mee te doen... Maar bij de sollicatiegesprekken zeiden ze: 'Weet je zeker dat je dit wilt? Je hebt hartstikke leuk werk'. Dat was ook zo."

Na een tijd voor Omroep West te hebben gewerkt, maakte Karhof in 2006 de overstap naar de NOS, waar hij als 37-jarige de "ultieme droom" van zijn 14-jarige zelf waarmaakte, door aan de slag te gaan bij Den Haag Vandaag en NOVA/Nieuwsuur.

Hij ontpopte zich als een veelzijdig presentator, die meermaals aan het hoofd van de Grote Geschiedenis Quiz stond, het culturele programma Kunststof TV presenteerde en op de radio te horen was als plaatsvervangend presentator van Nieuws en Co. Ook verving hij een tijd lang op maandagen Matthijs van Nieuwkerk als gastheer van De Wereld Draait Door.

Workaholic

De sympathieke Karhof was een vakman in hart en nieren en een workaholic, die ooit besloot geen kinderen te willen omdat die zijn carrière in de weg konden staan. Hij trouwde met Kim (45), die begreep dat zijn werk altijd op de eerste plek kwam, en werd stiefvader van haar twee dochters.

"Mijn leven komt na mijn werk, altijd. Ik werk zes dagen per week, en ook nog als ik thuis ben. Een boek lezen voor Kunststof, of een voorstelling bekijken. Ik ga wel twee keer per week naar de sportschool om in vorm te blijven. Ik roei heel veel, en ik train met gewichten", zei hij tegen Leidraad.

Ook als Karhof 's avonds naar de televisie keek, thuis in Den Haag, was hij in de eerste plaats journalist: hij zapte meestal van nieuwsbulletin naar actualiteitenprogramma naar late night-talkshow, zei hij tegen De Telegraaf. Maar af en toe stoomde hij ook door een seizoen van een goede Amerikaanse serie heen.

Hij was een fervent lezer: Karhof verslond zo'n twee boeken per week. Die liefde kwam hem goed van pas voor Kunststof TV, dat hij van 2008 tot 2014 presenteerde en waar veel schrijvers aanschoven, maar ook als presentator van de NTR Boekenquiz in 2015. Hij kon makkelijk zeven uur aaneengesloten lezen, zittend aan de eettafel. "Dat vind ik de prettigste houding. En zo lijkt het nog het meest op werk", zei hij daar in 2014 over.

Wars van ijdelheid

Hoofredacteur Joost Oranje van Nieuwsuur beschreef dinsdagavond in een In memoriam het verdriet en de verslagenheid bij de collega's van Karhof. Hoe onvoorstelbaar het is dat hij is weggevallen, juist nu er komende tijd veel presentatieklussen op hem wachtten waarvan hij enorm genoot en waar hij veel zin in had. "En wij, zijn collega's, hadden zin in Joost. Want hij was een geweldige collega: sociaal, dienstbaar, betrokken, wars van Hilversumse maniertjes en ijdelheid".