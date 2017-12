Bij de vechtpartij werden steekwapens en knuppels gebruikt, meldt de politie zondag.

Enkele mensen raakten gewond. Een bewoner moest met de ambulance voor behandeling naar het ziekenhuis. Als betrokkene bij de vechtpartij is hij daar vervolgens aangehouden.

Zes anderen werden op het terrein van het azc in de boeien geslagen. De verdachten zijn zestien tot achttien jaar oud.

Zaterdagavond rond 20.15 uur vetrokken tien eenheden van de politie naar het centrum na de melding van een vechtpartij. Na het ingrijpen van de agenten keerde de rust terug op het terrein.

De politie onderzoekt de gebeurtenis. Op het terrein zijn meerdere getuigen gehoord. Ook zijn wapens in beslag genomen die mogelijk zijn gebruikt.

De komende dagen ondervraagt de recherche meer mensen en wordt gekeken naar beeldmateriaal van het incident. De politie sluit verdere aanhoudingen niet uit.

Waarschuwingsschot

Het is niet de eerste keer dat het onrustig is op het azc in de Brabantse plaats. In mei vorig jaar moest de politie op het terrein een waarschuwingsschot lossen bij de aanhouding van iemand die door het lint was gegaan. Medebewoners probeerden die arrestatie toen te verhinderen.

Ook drie jaar geleden was het onrustig in het opvangcentrum. Tientallen bewoners van verschillende nationaliteiten gingen elkaar toen te lijf, onder meer met ijzeren pijpen, messen en stokken. Vijftien veelal jonge bewoners raakten lichtgewond.