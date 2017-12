"Dit zijn dagen waarin we beschutting zoeken. Voor even de onzekere wereld buitensluiten. De buitenwereld roert zich achter de ruiten. De grote wereld is altijd voelbaar, en dringt zich aan ons op."



Volgens de koning lijkt het steeds moeilijker te worden om elkaar in het dagelijks leven te ontmoeten. "De plaatsen waar heel uiteenlopende mensen elkaar van oudsher tegenkomen - kerk, kantoor, café, sportclub, school - verliezen die verbindende functie steeds meer. Misschien is alleen het ziekenhuis nog een plek waar je in contact komt met mensen met een andere achtergrond en levensstijl."



"Onze communicatie via internet geeft fantastische mogelijkheden, maar biedt niet automatisch een open venster op de wereld. Het is vaak lastig feiten en verzinsels van elkaar te onderscheiden." Hij stelt dat nuance en inlevingsvermogen het onderspit lijken te delven.

Geen eenvoudige taak

Willem-Alexander verwijst naar vrijwilligerswerk. "Zij zien hun wereld groter worden in contact met vreemden. Vaak blijkt er veel gemeenschappelijks te zijn."



"Misschien is dit een begin van een antwoord. Niet zoeken naar een breder ik, maar naar een groter wij."

Volgens Willem-Alexander is dat zoeken naar een groter wij geen eenvoudige taak. "Het vereist volhouders, die doorgaan tegen de verdrukking in", stelt hij. De koning pleit in zijn kersttoespraak stapje voor stapje naar een groter wij te werken. "Het oude kerstlied laat er geen misverstand over verstaan dat wij bij elkaar horen en met elkaar verbonden zijn."

Willem-Alexander pleitte verleden jaar voor meer redelijkheid en verdraagzaamheid.

De toespraak was te volgen via onder meer NPO1, RTL4, Radio 1 en NU.nl.