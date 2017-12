Korpschef Nationale Politie noemt vuurwerkverbod 'lastig te handhaven'

Grote boosdoener tijdens oud en nieuw is volgens Akerboom het zware en vaak illegale vuurwerk. "Pijlen en knalvuurwerk zijn projectielen. Illegaal vuurwerk is levensgevaarlijk", aldus de korpschef.

Het liefst zou Akerboom daarom een verbod zien. "Vijfhonderd gewonden per jaar, dat is geen traditie die je wilt hebben". Maar zo'n verbod "moet je handhaven en dat is lastig", zei hij.

Het is niet de eerste keer dat Akerboom zich uitspreekt voor een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Ook begin december, toen de Onderzoeksraad voor Veiligheid adviseerde om te komen tot een vuurwerkverbod, reageerde Akerboom hier al positief op.

De korpschef van de Nationale Politie staat daarin niet alleen. Ook burgemeesters in Nederland willen dat het zware knalvuurwerk wordt verboden, stelde Liesbeth Spies, voorzitter van het Nederlands Genootschap van burgemeesters zaterdag.

Volgens de Onderzoeksraad zorgen de huidige regels voor vuurwerk er op veel plaatsen voor dat de viering van de jaarwisseling "het onveiligste feest van het jaar is".

Hulpverleners

Akerboom sprak zich ook uit tegen de onveilige situatie die ontstaat voor hulpverleners. Hij noemde het "belachelijk dat hulpverleners die andere mensen willen beschermen, bekogeld worden met vuurwerk".

Het Openbaar Ministerie heeft eerder al gewaarschuwd dat gooien met zwaar vuurwerk een strafzaak wegens poging tot doodslag kan opleveren.

Verschillen in steden

Akerboom zei tijdens het interview in WNL op Zondag dat de maatregelen die de politie neemt tijdens de jaarwisseling om de overlast het hoofd te bieden, verschillen "van stad tot stad".

"Het is wel het feest van oliebollen, maar wij bereiden ons voor op een grote nationale risicowedstrijd. Want in het donker komt er iets in de mensen los", aldus Akerboom.