Meerdere gewonden bij grote vechtpartij in azc Overloon

Volgens de politie is er een aantal gewonden en moest een slachtoffer voor behandeling naar het ziekenhuis.

De politie en hulpdiensten rukten met veel materiaal en mensen uit. De politie onderzoekt nog wat de aanleiding was voor de vechtpartij. Inmiddels is het weer rustig op het azc.

In mei vorig jaar moest de politie op het terrein van het azc in Overloon een waarschuwingsschot lossen bij de aanhouding van iemand die door het lint was gegaan. Medebewoners probeerden de arrestatie te verhinderen. Ook drie jaar geleden was het onrustig in het opvangcentrum.

Tientallen bewoners van verschillende nationaliteiten gingen elkaar toen te lijf, onder meer met ijzeren pijpen, messen en stokken. Vijftien veelal jonge bewoners raakten lichtgewond.