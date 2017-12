Blijdorp verwelkomt zeldzaam zwart neushoorntje

Slecht één keer eerder, in 1960, is er in Nederland een zwarte neushoorn geboren: Laura die later naar een dierentuin in Dublin verhuisde. Ook dit zwarte neushoornjong werd geboren in Diergaarde Blijdorp.

Na de dood van Laura’s vader waren er vijftig jaar geen zwarte neushoorns meer in de Rotterdamse dierentuin. Dat veranderde in 2013 door de komst van de jonge dieren Naima en Vungu in de nieuwe dikhuidenvleugel van de Rivièrahal. Ze kregen gezelschap van de wat oudere Wanda, maar nakomelingen lieten op zich wachten.

Zwarte neushoorns worden in het wild ernstig bedreigd. De hoorns van de dieren zijn in trek bij stropers, onder meer als statussymbool, maar ook omdat de vermalen hoorn in bijvoorbeeld Azië wordt verwerkt in medicijnen waarvan nooit is bewezen dat ze werken.