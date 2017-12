Rechtbank stelt ontvoering peuter Insiya vast en beveelt onmiddellijke terugkeer

"De vader dient de minderjarige terug te brengen naar Nederland en moet de benodigde geldige reisdocumenten aan de moeder afgeven", aldus de rechtbank in de uitspraak.

In een reactie aan De Telegraaf stelt de moeder van het meisje heel erg blij te zijn met het vonnis, dat volgens de rechtbank mag worden uitgevoerd zonder dat gewacht wordt op een eventueel hoger beroep. "Het is een hele belangrijke uitspraak. Eindelijk heeft de rechter onomstotelijk vastgesteld dat Insiya is ontvoerd", zegt ze tegen de krant.

De peuter werd in september vorig jaar ontvoerd uit de woning van haar oma en tante in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer. Daarbij werd geweld gebruikt. Later bleek het meisje bij haar vader te zijn, die in een voorstad van Mumbai woont. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt hem ervan opdracht te hebben gegeven voor de ontvoering.

Strafzaak

De strafzaak tegen de vader en andere verdachten is nog gaande, maar wordt bemoeilijkt omdat drie van hen zich in het buitenland bevinden. De enige verdachte die zich in Nederland bevindt, de Amerikaanse Robert B., is vorige week op vrije voeten gesteld. Dit omdat er nog geen zicht is op een inhoudelijke behandeling van de zaak.

De moeder van het meisje gaat binnenkort in gesprek met het ministerie van Buitenlandse Zaken om te kijken hoe ze haar dochter zo snel mogelijk terug kan krijgen.

De autoriteiten in India wezen een uitleveringsverzoek voor de vader van Insiya eerder af. Het OM heeft een heroverweging gevraagd, maar krijgt daar tot nu toe geen reactie op.

