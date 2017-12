Veertien jaar cel voor doden zwangere vriendin in Lopik

De vrouw werd afgelopen zomer doodgestoken en gewurgd in de woning in Lopik waar zij met Z. woonde. Hun ongeboren zoontje overleed daardoor ook.

Tegen Z. was door het Openbaar Ministerie zestien jaar cel geëist.

Z. en Charlotte hadden relatieproblemen. Op de fatale avond was er een relatietherapeut in de woning in Lopik aanwezig. Ook de vierjarige dochter van Charlotte was in huis. Toen Z. zijn vriendin en haar vierjarige dochtertje met een jas en tas zag staan, vreesde hij dat ze weg wilden en draaide hij naar eigen zeggen door.

Onvoorstelbaar

De 33 weken zwangere vrouw werd tientallen keren met een mes gestoken, met name in haar buik, en gewurgd. In haar vonnis noemt de rechtbank deze daad ''onvoorstelbaar". ''U heeft Charlotte op gruwelijke wijze van het leven beroofd en ook uw eigen kind gedood", aldus de rechter.

Na zijn daad belde Z. de moeder van het slachtoffer nog om haar te vertellen dat ze ''haar dochter tussen zes plankjes" terug zou krijgen. Hij plaatste ook nog een bericht op Facebook over zijn daad.

Vlucht

Daarna sloeg Z. op de vlucht en bleef een dag spoorloos. Na een intensieve zoektocht werd hij opgepakt bij een bosgebied langs de snelweg A12, niet ver van het kasteel Huis te Linschoten. Hij had geprobeerd zichzelf van het leven te beroven.

Volgens deskundigen heeft Z. een autismespectrumstoornis. ''De man kan zijn eigen emoties en gevoelens niet goed plaatsen. Zowel de stoornis als de relatieproblemen van het stel hebben het gedrag van de verdachte beïnvloed", aldus de deskundigen. De rechtbank acht hem daarom verminderd toerekeningsvatbaar.

Z. bekende vrijwel direct na zijn arrestatie. Hij heeft veel spijt, zei hij tijdens de behandeling van de zaak vorige week, maar zegt zich nauwelijks iets van de fatale minuten te kunnen herinneren. Hij noemt het ''een slechte film" en spreekt erover alsof het over iemand anders gaat.