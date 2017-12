Politie maakt einde aan gijzeling bij veerboot Den Helder

De vrouw die in gijzeling werd genomen heeft geen letsel opgelopen.

De verdachte is aangehouden en meegenomen naar het bureau voor verhoor. Daar moet blijken wat haar beweegredenen waren.

Op beelden van de gijzeling is te zien hoe de vrouw de gijzelaar meetrok onder bedreiging van een mes. Ook is te horen dat ze ook enkele woorden Engels spreekt en iets roept over Brazilië.

De gijzeling heeft meer dan twee uur geduurd. "Je moet bij dit soort situaties gewoon ontzettend voorzichtig te werk gaan", zegt een politiewoordvoerder tegen NU.nl.

Onderhandelaar

Er was een onderhandelaar van de politie aanwezig, maar omdat de vrouw de Nederlandse taal niet machtig is, was het moeilijk communiceren en is het niet duidelijk geworden wat ze wilde. Daarom werd er een tolk ingeschakeld die Portugees spreekt.

Uit voorzorg waren meerdere ambulances opgeroepen. De ponten van en naar Texel zijn rond 11.15 uur weer gaan varen.