Korpschef Akerboom wil psychische hulp in elke wijk

Hij pleit daarom in een interview met het AD voor meer psychische hulp.

''In de preventie lijken de touwtjes wat te zijn losgelaten en er zijn inrichtingen verkleind. Het zou goed zijn als in elke wijk een ggz-medewerker werkt, want nu zijn wij dat", aldus de korpschef in het dagblad.

Akerboom roept gemeenten en de landelijke politiek op om de zorg voor psychiatrische patiënten te intensiveren. ''We zijn het nationale opvangcentrum geworden van verwarde en gewelddadige mensen. Hier moet een antwoord op komen."

De toename van verwarde mensen op straat komt volgens hem doordat ''in de preventie de touwtjes wat lijken te zijn losgelaten en inrichtingen zijn verkleind". Hij roept gemeenten en de landelijke politiek op om de zorg voor psychiatrische patiënten te intensiveren.

Het aantal keren dat de politie moet uitrukken voor spoedsituaties is in vijf jaar tijd met ruim een kwart toegenomen, van 1,2 miljoen meldingen naar ruim 1,5 miljoen.

''Als mensen hulp nodig hebben, bellen zij in toenemende mate de politie. De politie is en blijft een anker. Waar andere publieke functies verdwijnen - denk aan de brievenbus, het postkantoor of de bank - blijft de politie zichtbaar in de wijk en weten mensen ons te vinden", aldus Akerboom.

Rotterdam

Ook politiechef Frank Paauw van de Rotterdamse politie heeft deze week zijn zorgen geuit over de toename van incidenten met verwarde personen. ''Verwarde mensen doden meer mensen dan terrorisme", aldus Paauw.

In 2017 had de politie in Rotterdam te maken met ruim 8.200 incidenten met verwarde personen, in 2016 lag dat nog op ruim 7.000.

Hij wees tevens op het aantal levensdelicten met verwarde mensen. ''Neem krantenbezorger Anita van Dijk die in 2016 uit het niets is doodgestoken of de medewerkster van een ggz-instelling in Hellevoetsluis die door een cliënt is doodgestoken."