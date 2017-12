OM eist acht jaar celstraf tegen man voor neersteken agent in Amsterdam

Justitie houdt Artur U. slechts deels verantwoordelijk, omdat de 24-jarige verdachte volgens deskundigen verminderd toerekeningsvatbaar is. Dit blijkt donderdag uit een zitting in de zaak.

De agent werd in de nacht van 14 op 15 januari in zijn nek gestoken, waarbij zijn halsslagader op een haar na werd gemist. "De verdachte deed dit omdat hij (de agent red.) deel uitmaakt van het systeem", meldt het OM. Bij de aanval heeft de man ACAB (all cops are bastards) geroepen. Twee dagen voor dit incident, stak hij naar verluidt een toerist neer in de binnenstad. Het slachtoffer werd in zijn hoofd en borst gestoken.

In de strafeis wordt meegewogen dat een van de slachtoffers een hoofdagent van de politie is, die in uniform zijn taak uitvoerde. Poging tot moord is in beide gevallen echter niet bewezen, omdat de man volgens justitie handelde uit opwelling.

Agenten

Volgens het OM heeft de man geen enkel respect voor gezagdragers en rechtsdienaars. Nadat hij de agent zou hebben verwond met een mes, heeft hij zich hevig verzet bij zijn aanhouding. "Hierbij zou de directe collega van de hoofdagent gewond zijn geraakt en een andere in zijn gezicht zijn bespuugd."

Ook op het politiebureau bleef de man agressief en probeerde hij een agent een kopstoot te geven. De in Duitsland wonende man was slechts kort op vrije voeten. In november van 2016 kwam hij vrij na door de Duitse autoriteiten te zijn veroordeeld voor winkeldiefstal en het in het gezicht slaan van een agent.

De rechtbank doet 13 januari uitspraak.