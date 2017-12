Verdachte van 25 jaar oude moordzaak Milica van Doorn langer vast

De rechter-commissaris heeft donderdag besloten zijn gevangenhouding met negentig dagen te verlengen, maakte het Openbaar Ministerie (OM) bekend.

De verdachte werd zaterdag 9 december gearresteerd na een DNA-verwantschapsonderzoek onder mannen met een Turkse achtergrond in een wijk in Zaandam. Zelf weigerde de man hieraan mee te werken, maar een familielid deed dat wel. Het profiel leidde naar de verdachte, die nog in Zaandam woont.

Van Doorn werd in juni 1992 dood gevonden in een vijver in de wijk Kogerveld. Ze bleek verkracht en vermoord.

In maart zal de rechter opnieuw bekijken of verdachte in voorlopige hechtenis blijft.