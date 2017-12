Arts kliniek Rotterdam bedreigd en vastgebonden, verdachte op de vlucht

Dat meldt een woordvoerder van de politie aan NU.nl. De verdachte persoon is op de vlucht. Volgens de woordvoerder zijn er geen gewonden gevallen en is het pand van de Xpert Clinic ontruimd. De arts is ter observatie naar het ziekenhuis.

De politie in Rotterdam werd tegen 13.00 uur opgeroepen voor hulp na een incident bij een zorginstelling aan de Leentvaartlaan in Rotterdam-Kralingen. De situatie is inmiddels veilig en de omgeving is vrijgegeven.

Aanvankelijk werd gemeld dat de gijzeling zich afspeelde in de Velthuis kliniek. Dat bleek dus de Xpert Clinic te zijn. De beide klinieken zitten in hetzelfde gebouw aan de Jan Leentvaarlaan en vallen onder hetzelfde moederbedrijf, Equipe Zorgbedrijven.

Vastgebonden

De gegijzelde arts kende haar gijzelnemer niet. Volgens de politie werd de arts gegijzeld, bedreigd met een vuurwapen en vastgebonden. Vervolgens is ze buiten bewustzijn geraakt. Toen ze weer bijkwam, was de dader gevlogen. Ze kon wel collega's alarmeren.

Wie de dader is, is lastig te zeggen, omdat er weinig bekend is en het signalement beperkt is. De politie hoopt via camerabeelden, sporenonderzoek en betrokkenen meer over de dader te weten te komen.