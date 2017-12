Antiradicaliseringsadviseur Amsterdam schuldig aan belangenverstrengeling

"De gemeente Amsterdam heeft terecht geoordeeld dat plichtsverzuim is gepleegd: er was sprake van (de schijn van) belangenverstrengeling." Dit laat de rechtbank in Amsterdam donderdag weten in een uitspraak in het kort geding.

Hiermee wordt het besluit van de gemeente om haar te ontslaan, dat eerder dit jaar is genomen, niet opgeschort. Of de beschuldigingen voldoende zijn voor strafontslag, is nog niet vastgesteld.

De rechtbank rekent het de vrouw aan dat ze niet de waarheid heeft gesproken over haar relatie met de persoon die werkte voor haar afdeling.

Daarnaast is ze volgens de rechter "onzorgvuldig omgegaan met zeer gevoelige informatie van de afdeling Openbare Orde en Veiligheid (OOV)". Hiermee is volgens de rechtbank het vertrouwen dat het college als werkgever in haar moet kunnen hebben onherstelbaar beschadigd.

Kort geding

De vrouw ontkende in een zitting in het kort geding een relatie te hebben met de persoon. Volgens Ait-Taleb ging ze naar eigen zeggen pas privé met de man om nadat hem de opdracht was verleend. Ook kwam het volgens de vrouw nooit tot een relatie tussen de twee.

De rechtbank acht echter bewezen, naar aanleiding van whatsappberichten die op de telefoon van de voormalig antiradicaliseringsadviseur waren aangetroffen, dat de relatie tussen de twee veel verder ging dan enkel een vertrouwensband. "Ze flirtten niet alleen met elkaar, maar de vrouw heeft ook verklaard dat zij speelde met de gedachte om een relatie met hem aan te gaan."

Strafrechtelijk onderzoek

Het kort geding volgt voorafgaand aan een bodemprocedure, waarvan de zitting op 30 januari is. Hierin wordt geoordeeld of de beschuldigingen van de gemeente voldoende zijn voor strafontslag. De rechter ziet donderdag geen aanleiding om het besluit op dit moment op te schorten, mede omdat niet is gebleken dat de financiële situatie van de vrouw hierom vraagt.

Wel stelt de rechter dat er nog veel onduidelijk is over de zaak en de gemeente het besluit voor de zwaarste maatregel te kiezen nader moet toelichten. Dat laatste steunt Ait-Taleb in haar hoop op een goede afloop, laat ze via haar advocaat in een reactie weten.

Over de kwestie lopen nog twee onderzoeken, waaronder ook een strafrechtelijk onderzoek. Er wordt in totaal aan drie ton gegunde opdrachten onderzocht.

Gemeenteraad

De vrouw was al elf jaar werkzaam voor de gemeente. In september 2015 werd zij programmamanager radicalisering bij de afdeling OOV.

De zaak leidde tot veel zorgen bij de gemeenteraad over de antiradicaliseringsaanpak. De onlangs overleden burgemeester Eberhard van der Laan, die hiervoor verantwoordelijk was, stelde kort na het ontslag een taskforce aan om de gang van zaken onder de loep te nemen.