Iets meer asielzoekers naar Nederland dan verwacht

Vanwege de onverwachte extra instroom opent het COA half januari 2018 een extra opvanglocatie in Wageningen, waar plaats is voor driehonderd mensen.

Volgens het COA wachten ongeveer negenduizend mensen in de centrale opvanglocaties op betere huisvesting.

Het COA heeft volgens een woordvoerster op meer plekken buffers om extra asielzoekers op te vangen als de instroom verder toeneemt. De voormalige kantoren van een zuivelbedrijf aan de Bosrandweg in Wageningen stonden sinds eind 2016 al klaar om asielzoekers te huisvesten. De locatie werd echter niet in gebruik genomen omdat het aantal vluchtelingen afnam.

Wageningen

De locatie in Wageningen is een eerste opvang waar asielzoekers terechtkomen nadat zij zich hebben aangemeld. Er is plaats voor alleenstaanden en gezinnen. Er zijn ook twintig woonunits voor mindervaliden. Voor kinderen is er een schooltje.

Het COA heeft ervoor gekozen om de locatie in Wageningen te openen, omdat die redelijk dichtbij het kantoor van de Immigratie- en Naturalidatiedienst (IND) in Zevenaar is. Daar moeten de asielzoekers naar toe voor het vervolg van hun procedure. Het COA kan de opvang tot november 2021 blijven gebruiken.

Veruit de meeste asielzoekers in Nederland zijn op dit moment afkomstig uit Syrië. In Nederland verblijven nu 12.544 mannen en 8.596 vrouwen. Onder hen zijn 605 alleenstaande minderjarigen.