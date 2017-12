'Registratie van gebruik Chroom-6 uit dossiers defensiepersoneel verwijderd'

Uit e-mails in handen van ZEMBLA, zou donderdag blijken dat de gegevens door Defensie zijn gewist. De gegevens zijn nodig als medewerkers Defensie zouden willen aanklagen voor de gezondheidsschade die kan worden opgelopen door het gebruik met de stof.

Defensie zegt in een reactie tegen NU.nl dat het mogelijk is dat de registratie is kwijtgeraakt bij het digitaliseren van data. "Het is niet uitgesloten dat daarbij formulieren zijn verwijderd omdat deze bijvoorbeeld dubbel of niet leesbaar waren, of niet thuishoorden in het dossier", aldus een woordvoerder.

De woordvoerder noemt het "wrang" voor de betrokkenen. "Defensie zal in geval van benadeelden die zich hebben gemeld, nader onderzoek doen."

De advocaat van oud-medewerkers van Defensie Rob Bedaux stelde vorige week dat meer dan honderd oud-werknemers van Defensie die werkten in vijf zogeheten POMS-sites, op relatief jonge leeftijd zijn overleden als direct gevolg van het werken met Chroom-6. Duizend anderen werden ernstig ziek.

Op de opslag- en onderhoudsplaatsen werkten zo’n 2.500 Defensiemedewerkers aan NAVO-materieel. Legervoertuigen werden daar onder meer gestraald met grit dat Chroom-6 bevatte.