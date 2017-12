Willem Holleeder wordt in eigen strafzaak als eerste gehoord

Dit heeft de rechtbank in Amsterdam donderdagmorgen bepaald. Voor het megaproces, dat uit veiligheidsoverwegingen plaats vindt in de 'bunker' in Amsterdam Osdorp, zijn in de periode tussen 5 februari en eind juli voorlopig 59 zittingsdagen uitgetrokken

Het Openbaar Ministerie vervolgt Holleeder (59) voor zijn vermeende betrokkenheid bij een reeks afrekeningen, waaronder de liquidaties van mede-Heinekenontvoerder Cor van Hout en vastgoedmagnaat Willem Endstra.

Holleeder en zijn twee advocaten hebben de rechtbank voortdurend gevraagd de zussen Holleeder en Den Hartog eerst tegen hem te laten getuigen.

Afstemmen

Zij willen de mogelijkheid wegnemen dat de zussen en de ex-vriendin hun verklaringen afstemmen op die van Holleeder zelf. Daarbij speelt een rol, zo stelde advocaat Sander Janssen afgelopen week, dat zij het drietal nog geen ''confronterende vragen" hebben kunnen voorleggen.

Maar volgens de rechtbank heeft het Holleeder-kamp er ''kennelijk voor gekozen" de vrouwen bij de onderzoeksrechter nog niet aan de tand te voelen. Los daarvan zou bij een andere volgorde ''ook het beeld kunnen ontstaan dat Holleeder zelf zijn verklaringen aanpast".

Bovendien nemen de zussen en zijn ex in de strafzaak weliswaar een bijzondere positie in, maar zijn zij ''niet de enigen die belastend hebben verklaard", aldus de rechtbank.

Niet volledig

Volgens advocaat Janssen betekent het besluit van de rechtbank dat Holleeder straks ''niet volledig zal zijn" in antwoorden over zaken waarover zijn verdediging andere getuigen, onder wie de drie vrouwen, nog moet ondervragen. ''Maar als de rechtbank het zo bepaalt, dan moeten we het hiermee doen."

Het proces tegen Holleeder gaat 5 februari van start.